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Константин Гарбуз перешел в "Енисей"

Защитник "Тосно" Константин Гарбуз продолжит карьеру в "Енисее", сообщает официальный сайт красноярцев.

С новым клубом 26-летний футболист подписал контракт на два года.
Теги: Енисей Тосно Трансферы
Сегодня, 12:48
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот гарбуз Аленичеву...
Регистрация: 9.08.2015
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