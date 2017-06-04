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Фернандо Кавенаги: Федун всё ещё президент "Спартака"?! Передавайте ему пламенный привет!

Бывший нападающий московского "Спартака" Фернандо Кавенаги вспомнил годы выступлений за красно-белых и поздравил президента "Спартака" Леонида Федуна с чемпионством.

"Конечно, в России я не показал всё, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!

Честно, я очень рад за "Спартак"! А Федун всё ещё президент?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай бог, в следующем году "Спартак" успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдёт до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, "Спартак" всегда останется для меня особым клубом.

У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем её покажу!" - цитирует Кавенаги "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак Кавенаги
Сегодня, 14:02
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:00) #
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У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью!

Шо, ВСЯ Красная площадь?
Вместе с мавзолеем и собором Василия Блаженного? flushed
Регистрация: 6.08.2008
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