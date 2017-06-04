Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:07
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
12:26
"Анжи" покинули девять футболистов (5)
"Анжи" покинули девять футболистов (5)
00:45
В Турине несколько человек пострадали из-за паники, вызванной угрозой теракта после просмотра финала Лиги Чемпионов
В Турине несколько человек пострадали из-за паники, вызванной угрозой теракта после просмотра финала Лиги Чемпионов
Вчера 23:53
Мадридская кара в Кардиффе. «Реал» смёл планы «Ювентуса» (4)
Мадридская кара в Кардиффе. «Реал» смёл планы «Ювентуса» (4)
Фернандо Кавенаги: Федун всё ещё президент "Спартака"?! Передавайте ему пламенный привет!
Бывший нападающий московского "Спартака" Фернандо Кавенаги вспомнил годы выступлений за красно-белых и поздравил президента "Спартака" Леонида Федуна с чемпионством.
"Конечно, в России я не показал всё, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!
Честно, я очень рад за "Спартак"! А Федун всё ещё президент?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай бог, в следующем году "Спартак" успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдёт до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, "Спартак" всегда останется для меня особым клубом.
У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем её покажу!" - цитирует Кавенаги "Чемпионат.сом".
"Конечно, в России я не показал всё, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!
Честно, я очень рад за "Спартак"! А Федун всё ещё президент?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай бог, в следующем году "Спартак" успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдёт до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, "Спартак" всегда останется для меня особым клубом.
У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем её покажу!" - цитирует Кавенаги "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.