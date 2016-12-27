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"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выполнили условия УЕФА по финансовому фэйр-плей

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выполнили условия безубыточности в прошедшем сезоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что мониторинг ситуации в другом российском клубе - казанском "Рубине" - продолжается
Теги: Зенит локо Краснодар
Сегодня, 19:44
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№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 20:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
у пяточков разрыв шаблонов

Разрыв пердаков, я так бы сказал)


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
у пяточков разрыв шаблонов


Гордость за коррупцию едрогазпрома лучится у тебя... зачем?

Цитата: Odyssey
Это ты про Федуна? так тут ещё проверка не началась))


Ты озвучь игрока, по которому проверка.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
у пяточков разрыв шаблонов


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Кого-то не хватает на скамье подсудимых по поводу чёрного нала за игроков.

Это ты про Федуна? так тут ещё проверка не началась))
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Кого-то в этом списке не хватает...


Кого-то не хватает на скамье подсудимых по поводу чёрного нала за игроков.


27 декабря, 2016 12:44
"Зенит" занизил цену футболиста в 76 раз, чтобы не платить спортшколам. Российский футбольный клуб "Зенит" занизил сумму трансфера Ивана Новосельцева из "Ростова" для экономии на отчислениях детским футбольным школам, заплатив 8 млн рублей вместо 10 млн долларов.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кого-то в этом списке не хватает...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 3.02.2011
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
smiley


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Миру - Мир !
Регистрация: 3.06.2012
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