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Агент: Зоран Тошич останется в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Зорана Тошича Бобан Шимич сообщил, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА.

"Тошич останется в ЦСКА. На данный момент это все, что я могу сказать, не раскрывая деталей общения с клубом", - цитирует агента "Р-Спорт".

Контракт 30-летнего серба с московским клубом заканчивается в конце июня.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 00:25
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№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Тошич в новой схеме совсем не вписывается, у них только Марио хорошая связка была, а теперь Тошич мимо бегает.
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 00:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Олег Яровинский: «Бобан Шимич не представляет интересы Тошича и не имеет к нему никакого отношения»
Регистрация: 12.05.2017
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