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"Енисей" продлил контракты с тремя футболистами
Полузащитники Азим Фатуллаев и Егор Иванов и защитник Максим Васильев продлили контракты с "Енисеем".
"Фатуллаев, Васильев и Иванов остаются в "Енисее" ещё на два года! Клуб достиг с футболистами соглашения о продлении контрактов. Полузащитник Азим Фатуллаев проведет свой четвертый сезон в Красноярске. За все время в "Енисее" на счету футболиста 136 матчей и 3 гола", - говорится в сообщении.
ФК "Енисей"
"Фатуллаев, Васильев и Иванов остаются в "Енисее" ещё на два года! Клуб достиг с футболистами соглашения о продлении контрактов. Полузащитник Азим Фатуллаев проведет свой четвертый сезон в Красноярске. За все время в "Енисее" на счету футболиста 136 матчей и 3 гола", - говорится в сообщении.
ФК "Енисей"
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