"Енисей" продлил контракты с тремя футболистами

Полузащитники Азим Фатуллаев и Егор Иванов и защитник Максим Васильев продлили контракты с "Енисеем"."Фатуллаев, Васильев и Иванов остаются в "Енисее" ещё на два года! Клуб достиг с футболистами соглашения о продлении контрактов. Полузащитник Азим Фатуллаев проведет свой четвертый сезон в Красноярске. За все время в "Енисее" на счету футболиста 136 матчей и 3 гола", - говорится в сообщении.