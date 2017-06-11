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Евгений Кречетов: "Динамо" продлило контракт с Юрием Калитвинцевым
Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что клуб продлил соглашение с главный тренером Юрием Калитвинцевым.
"Контракт с Калитвинцевым у нас продлился автоматически после выполнения задачи на сезон. Как вы знаете, выполнил он ее с хорошим запасом, заранее и заблаговременно. Поэтому естественно, что наше сотрудничество продлено. На год? У нас система немного усложненная, которая всегда связана с выполнением результат. Так как Юрий Николаевич всегда работает на результат, то мы все надеемся, что он с нами останется еще намного лет", - цитирует Кречетова "Спорт-Экспресс".
"Контракт с Калитвинцевым у нас продлился автоматически после выполнения задачи на сезон. Как вы знаете, выполнил он ее с хорошим запасом, заранее и заблаговременно. Поэтому естественно, что наше сотрудничество продлено. На год? У нас система немного усложненная, которая всегда связана с выполнением результат. Так как Юрий Николаевич всегда работает на результат, то мы все надеемся, что он с нами останется еще намного лет", - цитирует Кречетова "Спорт-Экспресс".
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