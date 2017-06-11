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Евгений Кречетов: "Динамо" продлило контракт с Юрием Калитвинцевым

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что клуб продлил соглашение с главный тренером Юрием Калитвинцевым.

"Контракт с Калитвинцевым у нас продлился автоматически после выполнения задачи на сезон. Как вы знаете, выполнил он ее с хорошим запасом, заранее и заблаговременно. Поэтому естественно, что наше сотрудничество продлено. На год? У нас система немного усложненная, которая всегда связана с выполнением результат. Так как Юрий Николаевич всегда работает на результат, то мы все надеемся, что он с нами останется еще намного лет", - цитирует Кречетова "Спорт-Экспресс".
Теги: Динамо Калитвинцев
Сегодня, 14:35
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
С Волгой в премьере у Калитвинцева не сложилось...хотя команда иногда симпатично смотрелась, но в ФНЛ вышли..Посмотрим, как будет с Динамо..опыт есть, как положительный так отрицательный...Может с ним Динамо реально рывок сделает..чемпионат покажет..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 15:06) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Удачи Юрам. Они создали коллектив. Лишь бы не набрали нарциссов на большие зарплаты, а то начнут сейчас опять Зину разгружать за счет Динамо. Тогда хана.
Регистрация: 19.10.2008
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