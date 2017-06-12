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Евгений Макеев: благодарю "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведённые вместе

Защитник "Спартака" Евгений Макеев в своем инстаграме сообщил, что покидает клуб.

"Благодарю футбольный клуб "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведённые вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо", - написал Макеев.
Теги: Макеев Спартак
Вчера, 22:12
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9
(5)
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:48) #
  • 0
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online

Цитата: nedva
удачи тебе в футболе и вне его.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:47) #
  • 0
  •  (0)
online

спасибо за игру
Регистрация: 20.04.2016
№7 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Вчера, 23:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль...


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№6 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Campos
Ушла Легенда из Клуба! Пару лет назад Макей вообще являлся действующим футболистом с самым большим количеством матчей за Красно-Белых.


И какие места тогда занимал Спартак?
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: NIK-68 Юг Руси (Вчера, 23:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль...Наш человек,но это футбол...Удачи Жека!
Регистрация: 2.08.2015
№4 Написал: stepanmlc (Вчера, 22:35) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль, хороший человек! Удачи Жеке где бы не оказался


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Fillosoff Москва (Вчера, 22:31) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Женька. ты был разным, но преданным клубу. удачи!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№2 Написал: nedva Russia (Вчера, 22:25) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Женя! И удачи тебе в футболе и вне его.
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Campos Москва (Вчера, 22:18) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ушла Легенда из Клуба! Пару лет назад Макей вообще являлся действующим футболистом с самым большим количеством матчей за Красно-Белых.
Регистрация: 26.12.2008
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