Евгений Макеев: благодарю "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведённые вместе

Защитник "Спартака" Евгений Макеев в своем инстаграме сообщил, что покидает клуб."Благодарю футбольный клуб "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведённые вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо", - написал Макеев.