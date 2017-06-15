Дмитрий Лоськов: смешно слушать слова Карпина о моем прощальном матче

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов ответил на слова Валерия Карпина, который раскритиковал выход полузащитника на свой прощальный матч.– Если Валерию Карпину было смешно смотреть, то мне смешно это слушать. Во-первых, нужно понимать, для чего я выходил. У меня не было цели отыграть весь матч. А игру ветеранов я изначально не хотел устраивать. Ну, какое "больше народу"? Кто бы пришел? И, главное, зачем? Вышли бы 22 пузатых мужика, ходили бы пешком по полю. Мне это не нравится. А тем, как все прошло в матче с "Оренбургом", я доволен. И благодарен руководству клуба с Юрием Палычем – за то, что все так здорово провели, и за то, что я именно так завершил карьеру.