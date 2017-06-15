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Дмитрий Лоськов: смешно слушать слова Карпина о моем прощальном матче
Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов ответил на слова Валерия Карпина, который раскритиковал выход полузащитника на свой прощальный матч.
– Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ" о вашем прощальном матче сказал так: "Появление Лоськова выглядело немножко смешно, конечно. Можно было и меня выпустить на 15 минут – я бы мог сыграть так же. Лучше собрать полный стадион на матч ветеранов. Лоськов собрал бы даже больше народу, чем эта игра с "Оренбургом".
– Если Валерию Карпину было смешно смотреть, то мне смешно это слушать. Во-первых, нужно понимать, для чего я выходил. У меня не было цели отыграть весь матч. А игру ветеранов я изначально не хотел устраивать. Ну, какое "больше народу"? Кто бы пришел? И, главное, зачем? Вышли бы 22 пузатых мужика, ходили бы пешком по полю. Мне это не нравится. А тем, как все прошло в матче с "Оренбургом", я доволен. И благодарен руководству клуба с Юрием Палычем – за то, что все так здорово провели, и за то, что я именно так завершил карьеру.
"Матч ТВ"
– Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ" о вашем прощальном матче сказал так: "Появление Лоськова выглядело немножко смешно, конечно. Можно было и меня выпустить на 15 минут – я бы мог сыграть так же. Лучше собрать полный стадион на матч ветеранов. Лоськов собрал бы даже больше народу, чем эта игра с "Оренбургом".
– Если Валерию Карпину было смешно смотреть, то мне смешно это слушать. Во-первых, нужно понимать, для чего я выходил. У меня не было цели отыграть весь матч. А игру ветеранов я изначально не хотел устраивать. Ну, какое "больше народу"? Кто бы пришел? И, главное, зачем? Вышли бы 22 пузатых мужика, ходили бы пешком по полю. Мне это не нравится. А тем, как все прошло в матче с "Оренбургом", я доволен. И благодарен руководству клуба с Юрием Палычем – за то, что все так здорово провели, и за то, что я именно так завершил карьеру.
"Матч ТВ"
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