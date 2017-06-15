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Дмитрий Лоськов: смешно слушать слова Карпина о моем прощальном матче

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов ответил на слова Валерия Карпина, который раскритиковал выход полузащитника на свой прощальный матч.

– Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ" о вашем прощальном матче сказал так: "Появление Лоськова выглядело немножко смешно, конечно. Можно было и меня выпустить на 15 минут – я бы мог сыграть так же. Лучше собрать полный стадион на матч ветеранов. Лоськов собрал бы даже больше народу, чем эта игра с "Оренбургом".

– Если Валерию Карпину было смешно смотреть, то мне смешно это слушать. Во-первых, нужно понимать, для чего я выходил. У меня не было цели отыграть весь матч. А игру ветеранов я изначально не хотел устраивать. Ну, какое "больше народу"? Кто бы пришел? И, главное, зачем? Вышли бы 22 пузатых мужика, ходили бы пешком по полю. Мне это не нравится. А тем, как все прошло в матче с "Оренбургом", я доволен. И благодарен руководству клуба с Юрием Палычем – за то, что все так здорово провели, и за то, что я именно так завершил карьеру.

"Матч ТВ"
Теги: Лоськов Карпин Локомотив
Сегодня, 19:42
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(2)
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РВСН 86-88
Валера конечно ещё тот фрукт, но кто такой Лоськов против него?

мазутный болт
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:23) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
патлатый обиделся

Валера конечно ещё тот фрукт, но кто такой Лоськов против него? так.. smirk


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Регистрация: 10.07.2013
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:17) #
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Арес,

Башка свиная, вот через пяток лет,если проживут конечно, у Валеры всплывать будет,она ему даже за деньги болонку не покажет. Так что это она его цапнула.
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Арес (Сегодня, 20:09) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Жена ровесницв дочерей.

...а тебе даже за деньги не дают - вот и завидуешь? smile Наоборот молоток, молодую цапанул


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
патлатый обиделся smile
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:54) #
  • -4
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Болонка пусть на свою свадьбу со стороны посмотрит,вот где смешно!
Жена ровесницв дочерей.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:48) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дмитрий, удачи тебе и насрать на болонку.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 19:45) #
  • -5
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Болеет за:
«Зенит»
Не обижайся Дима, просто карпуша плоть от плоти самого гавнистого свиного клуба сраптак.
Регистрация: 23.04.2017
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