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Владислав Радимов назначен координатором футбольных команд "Зенита"

Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд "Зенита".

В его обязанности входит отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия — молодежный состав — "Зенит"-2 — первая команда.

ФК "Зенит"
Теги: Радимов Зенит
Сегодня, 19:27
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6
(1)
№6 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
а чего их много зенитов? я думал два .зенит и зенит-2.в челябенске был зенит .там суровые мужуки играли .их тоже необходимо кооординировать ?


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дворник


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Арес (Сегодня, 20:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Господин назначил его любимой женой! Я вот не понял, что он там отслеживать будет? "Владик, а ты отварчик-то выпил?" smile
Вот же долбо*б, прости господи - сколько лет тренером, а до сих пор два абзаца регламента, кого на матч надо заявлять, дочитать не может! Истиный запитераст - дебил-дебилом! Жир и сало нации, в которой черного нет, одни голубые.


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Могли бы и Данни найти местечко. Он честно отпахал.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Координатор, некоординируемого! smiley И выгнать не решаются и вроде на хрен не нужен! Парадокс!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (1)

хорошая должность!ни хера не делай, только бабки получай...
Регистрация: 26.04.2017
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