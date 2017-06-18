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Агент Миланова: переговоров с ЦСКА нет, готовы рассмотреть другие предложения

Мирчо Димитров, представитель полузащитника ЦСКА Георги Миланова, рассказал о будущем болгарского игрока.

"Два-три месяца назад мы общались с руководством ЦСКА и они были настроены на продолжение сотрудничества. Сейчас никаких переговоров на тему продления контрактов нет. Мы с Георгием решили, что если будут другие предложения, то будем вести переговоры. Но пока никто нам не звонил, так как все понимают, что контракт с ЦСКА действует ещё год и игрок не выставлен на трансфер. Если поступят предложения от других клубов, то обязательно обратимся к ЦСКА. Георгий хотел бы остаться в команде, но я не могу сам предлагать клубу начать переговоры. Инициатива должна исходить со стороны руководства", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 14:44
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№1 Написал: Fen (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Какой-то странный агент. Ломается как телка - ой, пусть клуб позвонит первый. Нафиг он нужен тогда?
Регистрация: 14.08.2015
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