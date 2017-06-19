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Михаил Гершкович: видеоповторы не лишают футбол субъективности, но за этой системой будущее
Система видеопомощи арбитрам (VAR) на данном этапе не предоставляет полной объективности в определении офсайдов, но за этой установкой будущее, заявил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
"Это неплохое новшество, в определении гола видеоповторы нужно использовать. Но момент, случившийся в игре Камерун – Чили, когда не был засчитан гол Варгаса, хотя арбитр указал на центр... Момент был настолько на тоненького, что одни специалисты говорят, что положение "вне игры" было, другие отмечают, что не было. Все равно, даже в этом случае присутствует субъективность. Но вообще за видеоповторами – будущее футбола. Интересно, а что будет в ситуациях, когда игрок, получая мяч, будет, по мнению арбитра, находиться в офсайде и судья даст свисток, а на самом деле после просмотра записи офсайд не обнаружится? Все не так однозначно. Футбол хорош своей непредсказуемостью", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
"Это неплохое новшество, в определении гола видеоповторы нужно использовать. Но момент, случившийся в игре Камерун – Чили, когда не был засчитан гол Варгаса, хотя арбитр указал на центр... Момент был настолько на тоненького, что одни специалисты говорят, что положение "вне игры" было, другие отмечают, что не было. Все равно, даже в этом случае присутствует субъективность. Но вообще за видеоповторами – будущее футбола. Интересно, а что будет в ситуациях, когда игрок, получая мяч, будет, по мнению арбитра, находиться в офсайде и судья даст свисток, а на самом деле после просмотра записи офсайд не обнаружится? Все не так однозначно. Футбол хорош своей непредсказуемостью", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
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