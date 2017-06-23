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Рифат Жемалетдинов может продолжить карьеру в "Ростове"

Форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов может перейти в "Ростов", информирует "Спорт-Экспресс".

Жемалетдинов перешел в казанский клуб летом прошлого года. В минувшем сезоне он сыграл 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Теги: Жемалетдинов Рубин Ростов
Сегодня, 18:14
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5
(1)
№5 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дебил. Запорол себе карьеру уйдя из Локо.


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: mikelo73
А ведь так хорошо все начиналось

в концовке позапрошлого сезона хорошо он и Баринов смотрелись.
Регистрация: 25.02.2016
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Котился Рифат котился -вот и докатился -после Ростова в ФНЛ. А ведь так хорошо все начиналось променял основу Локомотива -погнался за деньгами в Рубин -сел на скамейку, а Сейчас в Ростов. К сожелению пошел по стопам Гатагова
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: Коробейник Российская Федерация (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Очередная жертва алчных агентов. Ну ничего, за то зарплату себе поднял.
Регистрация: 16.05.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
вот так форвард с шикарной статистикой
захотел денег : получите - распишитесь
можно просто забыть о том, что мог появиться такой игрок


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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