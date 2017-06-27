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"Крылья Советов" отдали Шелдона Бато в аренду в "Кайрат"

"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились об аренде защитника Шелдона Бато до конца сезона 2017 в Казахстане.

рок сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Крылья" из бельгийского "Мехелена" в 2015 году и за это время провел в составе самарцев 41 игру в Чемпионатах и Кубке России.

ПФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Кайрат Трансферы
Сегодня, 17:45
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