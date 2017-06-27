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Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
"Крылья Советов" отдали Шелдона Бато в аренду в "Кайрат"
"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились об аренде защитника Шелдона Бато до конца сезона 2017 в Казахстане.
рок сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Крылья" из бельгийского "Мехелена" в 2015 году и за это время провел в составе самарцев 41 игру в Чемпионатах и Кубке России.
ПФК "Крылья Советов"
рок сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Крылья" из бельгийского "Мехелена" в 2015 году и за это время провел в составе самарцев 41 игру в Чемпионатах и Кубке России.
ПФК "Крылья Советов"
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