"Крылья Советов" отдали Шелдона Бато в аренду в "Кайрат"

"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились об аренде защитника Шелдона Бато до конца сезона 2017 в Казахстане.рок сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Крылья" из бельгийского "Мехелена" в 2015 году и за это время провел в составе самарцев 41 игру в Чемпионатах и Кубке России.