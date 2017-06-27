Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Игорь Лебедев: хорошо, если Мутко пригласит к себе в кабинет меня и ещё Юрия Жиркова
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что готов встретиться с вице-премьером РФ, главой РФС Виталием Мутко и хотел бы, чтобы на встрече присутствовал полузащитник сборной России Юрий Жирков.
Ранее Лебедев сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) "в раздевалке надо в морду дать".
"Виталий Мутко ещё не связывался со мной, но я побеседую с ним с удовольствием. Он президент РФС, а я член исполкома, имеет право. Мы обсудим результаты. Если действительно среди профессионального сообщества ситуация накалена и требуется какое-то её решение, то я готов обсудить пути выхода из неё. Было бы неплохо, если бы на эту беседу Виталий Мутко пригласил к себе в кабинет ещё и Юрия Жиркова. Может, мы бы сразу нашли все выходы из ситуации и сняли напряжение. Естественно, хочется решить эту ситуацию мирным путём. Зачем ругаться и накалять обстановку? Это никому не выгодно и никому не интересно. По этому поводу выразились, высказались, сказали всё, что думают, и на этом нужно закончить. Комментариев было много, но комментарии были только из профессионального сообщества. Естественно, спортсмены встали на защиту.
Если бы взяли пару комментариев у людей с трибун, у рядовых граждан перед телевизором и простых людей, которые смотрели и смотрят наш российский футбол и болеют за сборную, я уверен, что могли бы услышать ещё более «вежливые» высказывания в адрес игры нашей сборной, нежели сказал я. Но жанр таков, что брали комментарии только у профессионалов. Конечно, Валерий Газзаев не скажет ничего плохого, если он фактически воспитал Юрия Жиркова. Хороший, достойный профессионал. Я не спорю, что Жирков профессионал, но именно поэтому он не имел права совершать ту ошибку, которую он совершил. Поэтому я готов к встрече с Виталием Мутко и думаю, что после неё снимется накал", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Ранее Лебедев сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) "в раздевалке надо в морду дать".
"Виталий Мутко ещё не связывался со мной, но я побеседую с ним с удовольствием. Он президент РФС, а я член исполкома, имеет право. Мы обсудим результаты. Если действительно среди профессионального сообщества ситуация накалена и требуется какое-то её решение, то я готов обсудить пути выхода из неё. Было бы неплохо, если бы на эту беседу Виталий Мутко пригласил к себе в кабинет ещё и Юрия Жиркова. Может, мы бы сразу нашли все выходы из ситуации и сняли напряжение. Естественно, хочется решить эту ситуацию мирным путём. Зачем ругаться и накалять обстановку? Это никому не выгодно и никому не интересно. По этому поводу выразились, высказались, сказали всё, что думают, и на этом нужно закончить. Комментариев было много, но комментарии были только из профессионального сообщества. Естественно, спортсмены встали на защиту.
Если бы взяли пару комментариев у людей с трибун, у рядовых граждан перед телевизором и простых людей, которые смотрели и смотрят наш российский футбол и болеют за сборную, я уверен, что могли бы услышать ещё более «вежливые» высказывания в адрес игры нашей сборной, нежели сказал я. Но жанр таков, что брали комментарии только у профессионалов. Конечно, Валерий Газзаев не скажет ничего плохого, если он фактически воспитал Юрия Жиркова. Хороший, достойный профессионал. Я не спорю, что Жирков профессионал, но именно поэтому он не имел права совершать ту ошибку, которую он совершил. Поэтому я готов к встрече с Виталием Мутко и думаю, что после неё снимется накал", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.