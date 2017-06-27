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Игорь Лебедев: хорошо, если Мутко пригласит к себе в кабинет меня и ещё Юрия Жиркова

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что готов встретиться с вице-премьером РФ, главой РФС Виталием Мутко и хотел бы, чтобы на встрече присутствовал полузащитник сборной России Юрий Жирков.

Ранее Лебедев сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) "в раздевалке надо в морду дать".

"Виталий Мутко ещё не связывался со мной, но я побеседую с ним с удовольствием. Он президент РФС, а я член исполкома, имеет право. Мы обсудим результаты. Если действительно среди профессионального сообщества ситуация накалена и требуется какое-то её решение, то я готов обсудить пути выхода из неё. Было бы неплохо, если бы на эту беседу Виталий Мутко пригласил к себе в кабинет ещё и Юрия Жиркова. Может, мы бы сразу нашли все выходы из ситуации и сняли напряжение. Естественно, хочется решить эту ситуацию мирным путём. Зачем ругаться и накалять обстановку? Это никому не выгодно и никому не интересно. По этому поводу выразились, высказались, сказали всё, что думают, и на этом нужно закончить. Комментариев было много, но комментарии были только из профессионального сообщества. Естественно, спортсмены встали на защиту.

Если бы взяли пару комментариев у людей с трибун, у рядовых граждан перед телевизором и простых людей, которые смотрели и смотрят наш российский футбол и болеют за сборную, я уверен, что могли бы услышать ещё более «вежливые» высказывания в адрес игры нашей сборной, нежели сказал я. Но жанр таков, что брали комментарии только у профессионалов. Конечно, Валерий Газзаев не скажет ничего плохого, если он фактически воспитал Юрия Жиркова. Хороший, достойный профессионал. Я не спорю, что Жирков профессионал, но именно поэтому он не имел права совершать ту ошибку, которую он совершил. Поэтому я готов к встрече с Виталием Мутко и думаю, что после неё снимется накал", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Мутко
Сегодня, 18:25
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7
(1)
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жиркову кеды на гвоздь, а тебе на стол депутатскую корочку ..
все счастливы и болельщики удовлетворены ! smirk


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (2)
online

Очень бы хотел, чтобы Жирков отпиzдил этого убогого мажора.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№5 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот как раз не к Жиркову претензии предъявлять... он пахал за двоих... за все три матча к нему то как раз претензий меньше всего... не смотря на возраст бегал и тащил фланг на своих плечах... И даже его косяк с удалением больше на эмоциях по причине бессилия... он отдал все что мог и умел на поле... а кое кто в команде был просто балластом... Почему нет претензий к Ерохину, который дважды не попадает по мячу? В пиервом случае только чудом умудряется откинуть удачно мяч под удар Самедову... тут же не перекрывает игрока и из под него мы получаем ответку... а во втором случае не попадает, потом вместо того чтобы все же пробить пока перед ним фактически только вратарь, он отдает пас в гущу соперников перекрывающих набегающего партнера по команде. Невнятный Шишкин и косячащий Акинфеев - что ж им в морду дать не предложил Лебедев??
Регистрация: 2.04.2013
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто такой Лебедев? Юра, набей ему морду! confused


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (5)
online

То есть просто публично извиниться этот "вице-член" не желает?
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Будет Юра с тобой руки марать.Он то свои деньги трудом заработал,потом и кровью,а не поганым языком,грабительскими налогами и воровством.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Тут делов-то на пять минут, Жирков извиняется перед болельщиками сборной за необоснованное удаление. Лебедев извиняется перед Жирковым.
Я не спорю, что Жирков профессионал, но именно поэтому он не имел права совершать ту ошибку, которую он совершил.

Вот для этого и нужны повторы, чтобы грязи и помощи судей не было в нашем футболе.
Ну и чтобы игроки знали европейский и мировой уровень судейства.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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