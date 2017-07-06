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Лука Джорджевич: я способен играть в "Зените"
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич готов к конкуренции в питерском клубе.
"Я знаю, что в чемпионате России лимит на легионеров, но это не проблема. Я верю в себя и думаю, что способен играть в этой команде. Когда лимит позволяет, ничто не мешает мне выйти на поле и проявить себя.
У тренера — свое видение тактики и свой план на игру, и я сделаю все, чтобы стать частью этих планов. Уверен, что готов стать основным нападающим "Зенита", - цитирует игрока официальный сайт "Зенита".
"Я знаю, что в чемпионате России лимит на легионеров, но это не проблема. Я верю в себя и думаю, что способен играть в этой команде. Когда лимит позволяет, ничто не мешает мне выйти на поле и проявить себя.
У тренера — свое видение тактики и свой план на игру, и я сделаю все, чтобы стать частью этих планов. Уверен, что готов стать основным нападающим "Зенита", - цитирует игрока официальный сайт "Зенита".
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