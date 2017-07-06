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Лука Джорджевич: я способен играть в "Зените"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич готов к конкуренции в питерском клубе.

"Я знаю, что в чемпионате России лимит на легионеров, но это не проблема. Я верю в себя и думаю, что способен играть в этой команде. Когда лимит позволяет, ничто не мешает мне выйти на поле и проявить себя.

У тренера — свое видение тактики и свой план на игру, и я сделаю все, чтобы стать частью этих планов. Уверен, что готов стать основным нападающим "Зенита", - цитирует игрока официальный сайт "Зенита".
Теги: Джорджевич Зенит
Сегодня, 17:08
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№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ты готов только мячики подавать.Парню уже прилично,а результат нулевой.В старте одни фолы,да пару мячей забил,но можно вспомнить сколько в матчах с Локо,Ростовом и Маккаби запорол.Примерно один к пяти реализация.Думай Лука)Как Дриусси подъедет в очередную аренду поедешь.Просто ждут игроков.Тоже самое Новосельцев.Как стоппера подпишут это недоразумение уберут из команды.Мудро поступают.Сливают шлак лишь обновив состав качественными исполнителями.Лука кривая нога слабее даже Панюкова выглядит.Такие леги нам точно не нужны.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smiley Накуй ты нужен Фурсу и Сарсе.
Им бы подешевке избавиться от 10-12 футболистов, чтоб попилить лямы на 5-6 педересах.
Плять смешной такой. Писец
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да там и Бздюба может играть. И Лодыгин laughing Это же Театр Уродов!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: vit (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Шансов было уйма. Пора прощаться.

о млять витюшка здесь трансферы куярит..... этого накуй продать... а этого купить... витек.. ты че себе фифу 17 купил что ли....?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Не хрена у тебя не получится. При Спаллетти не получилось, при Луческу не получилось. Шансов было уйма. Пора прощаться.

Ой не звезди, парень потолковей Дзюбы и коки будет,перспективнее


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:13) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Не хрена у тебя не получится. При Спаллетти не получилось, при Луческу не получилось. Шансов было уйма. Пора прощаться.
Регистрация: 5.04.2017
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