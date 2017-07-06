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Сергей Веденеев: есть всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить "Зенит"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал возможность обмена нападающего "Краснодара" Федора Смолова на Александра Кокорина.

– Нужен ли "Зениту" Смолов и стоит ли менять его на Кокорина?

– Я всегда говорил, что сейчас, к сожалению, всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить "Зенит". Это Смолов, Зобнин, Глушаков и два любых центральных защитника ЦСКА. Всегда говорил и то, что с учетом лимита ни о каких международных успехах можно даже не мечтать. Естественно, в сложившейся ситуации, при упоминании перечисленных мной игроков, у селекционных служб наших команд загораются глаза. Кокорин же выдающейся игры на протяжении всей своей карьеры не показывал. Он всегда находился на подходе. Вот-вот и выстрелит. На наше счастье, на Кубке конфедераций мы видели, какими должны быть игроки, которые борются за высокие места. Мы видели и немцев, и чилийцев, мексиканцев. У игроков должна быть внутренняя потребность в борьбе. Посмотрите на Видаля. Просто не верится, что так возможно играть! Он бьется, он делает подкаты на любом участке поля, и все это – внутренняя потребность в борьбе. У Кокорина ее нет, он просто другой игрок. Он показывает приличный уровень, но он оказался в клубе, где нуждаются в победе в каждом матче.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Веденеев Кокорин Зенит
Вчера, 23:47
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
два любых центральных защитника ЦСКА.

Нужно скорее брать Игнаша и Василия, для выигрыша ЧР должно хватить.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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