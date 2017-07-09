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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Давыдов: с кем хочу сыграть в ЛЧ? Мне всё равно, кого "Спартак" будет обыгрывать
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, с каким соперником хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.
«С кем бы я хотел сыграть? Конечно, хочется сыграть против сильной команды. А так, пусть, к примеру, попадётся БАТЭ. Почему бы нет? Мне всё равно, кого «Спартак» будет обыгрывать», — сказал Давыдов в интервью «Чемпионату».
Также Давыдов поделился мнением о чемпионстве красно-белых в прошлом сезоне РФПЛ, а также рассказал, какая черта главного тренера Массимо Карреры помогла привести команду к золотым медалям.
«В нём очень много особенного, но это трудно передать словами. Когда он тебя хвалит, хочется ещё больше работать, и то же самое происходит после критики. Мотивация запредельная. Практически в каждой игре я видел то, чего не видел никогда в предыдущих сезонах. У нас замечательная команда, ребята настоящие бойцы. Все игроки показывали класс, бились за болельщиков. Со скамейки иногда переживал даже больше, чем когда сам выходил на поле. Никогда такого не было, чтобы за каждый момент все запасные так переживали. И радовались, и разочаровывались тоже все вместе».
На вопрос о том, почувствовал ли Давыдов доверие к себе в связи с участием в презентации новой формы, футболист ответил следующее:
«Возможно. Мне сказали: «Сегодня будешь участвовать в презентации формы с партнёрами по команде — Фернандо и Джикией». Попросили – я сделал».
«С кем бы я хотел сыграть? Конечно, хочется сыграть против сильной команды. А так, пусть, к примеру, попадётся БАТЭ. Почему бы нет? Мне всё равно, кого «Спартак» будет обыгрывать», — сказал Давыдов в интервью «Чемпионату».
Также Давыдов поделился мнением о чемпионстве красно-белых в прошлом сезоне РФПЛ, а также рассказал, какая черта главного тренера Массимо Карреры помогла привести команду к золотым медалям.
«В нём очень много особенного, но это трудно передать словами. Когда он тебя хвалит, хочется ещё больше работать, и то же самое происходит после критики. Мотивация запредельная. Практически в каждой игре я видел то, чего не видел никогда в предыдущих сезонах. У нас замечательная команда, ребята настоящие бойцы. Все игроки показывали класс, бились за болельщиков. Со скамейки иногда переживал даже больше, чем когда сам выходил на поле. Никогда такого не было, чтобы за каждый момент все запасные так переживали. И радовались, и разочаровывались тоже все вместе».
На вопрос о том, почувствовал ли Давыдов доверие к себе в связи с участием в презентации новой формы, футболист ответил следующее:
«Возможно. Мне сказали: «Сегодня будешь участвовать в презентации формы с партнёрами по команде — Фернандо и Джикией». Попросили – я сделал».
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