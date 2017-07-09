Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Денис Давыдов: с кем хочу сыграть в ЛЧ? Мне всё равно, кого "Спартак" будет обыгрывать

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, с каким соперником хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.

«С кем бы я хотел сыграть? Конечно, хочется сыграть против сильной команды. А так, пусть, к примеру, попадётся БАТЭ. Почему бы нет? Мне всё равно, кого «Спартак» будет обыгрывать», — сказал Давыдов в интервью «Чемпионату».

Также Давыдов поделился мнением о чемпионстве красно-белых в прошлом сезоне РФПЛ, а также рассказал, какая черта главного тренера Массимо Карреры помогла привести команду к золотым медалям.

«В нём очень много особенного, но это трудно передать словами. Когда он тебя хвалит, хочется ещё больше работать, и то же самое происходит после критики. Мотивация запредельная. Практически в каждой игре я видел то, чего не видел никогда в предыдущих сезонах. У нас замечательная команда, ребята настоящие бойцы. Все игроки показывали класс, бились за болельщиков. Со скамейки иногда переживал даже больше, чем когда сам выходил на поле. Никогда такого не было, чтобы за каждый момент все запасные так переживали. И радовались, и разочаровывались тоже все вместе».

На вопрос о том, почувствовал ли Давыдов доверие к себе в связи с участием в презентации новой формы, футболист ответил следующее:

«Возможно. Мне сказали: «Сегодня будешь участвовать в презентации формы с партнёрами по команде — Фернандо и Джикией». Попросили – я сделал».
Теги: Спартак Давыдов
Сегодня, 18:00
Напечатать
5
(6)
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dimon_1973
"СПАРТАК" БУДЕТ ОБЫГРЫВАТЬ 104

А почему именно 104? А не 404, к примеру :)))

может 10:4?
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
"СПАРТАК" БУДЕТ ОБЫГРЫВАТЬ 104

А почему именно 104? А не 404, к примеру :)))

к сожалению 404 пока у него в голове
говорит много, а все и сидит в Спартаке-2
я даже не думаю что в ЛЧ сыграет хоть раз (про старт то вообще молчу), тем более что там нет лимита...


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: debil
Педики ребров про яйца этот про мотивацию вы мужики или спартак гладиатор сидит стадо раздевалке и вот приходит мотиватор с ослиными яйцами и все побежали КС сдавать 0 3 ну глушак как всегда всем расскажет...

..Питерский что ли?..а, дебил?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
"СПАРТАК" БУДЕТ ОБЫГРЫВАТЬ 104

А почему именно 104? А не 404, к примеру :)))
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: debil (Сегодня, 18:16) #
  • +3
  •  (7)

Педики ребров про яйца этот про мотивацию вы мужики или спартак гладиатор сидит стадо раздевалке и вот приходит мотиватор с ослиными яйцами и все побежали КС сдавать 0 3 ну глушак как всегда всем расскажет...
Регистрация: 30.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.