"Краснодар" исключил из заявки Александра Жирова

"Краснодар" исключил из заявки на сезон-2017/18 защитника Александра Жирова.Напомним, что Жиров перешел в "Краснодар" из "Томи" зимой 2017 года и был отдан в аренду в махачкалинский "Анжи" на весеннюю часть прошлого сезона. Летом 26-летний игрок вернулся в "Краснодар".