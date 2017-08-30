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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Краснодар" исключил из заявки Александра Жирова
"Краснодар" исключил из заявки на сезон-2017/18 защитника Александра Жирова.
Напомним, что Жиров перешел в "Краснодар" из "Томи" зимой 2017 года и был отдан в аренду в махачкалинский "Анжи" на весеннюю часть прошлого сезона. Летом 26-летний игрок вернулся в "Краснодар".
РФПЛ
Напомним, что Жиров перешел в "Краснодар" из "Томи" зимой 2017 года и был отдан в аренду в махачкалинский "Анжи" на весеннюю часть прошлого сезона. Летом 26-летний игрок вернулся в "Краснодар".
РФПЛ
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