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"Краснодар" исключил из заявки Александра Жирова

"Краснодар" исключил из заявки на сезон-2017/18 защитника Александра Жирова.

Напомним, что Жиров перешел в "Краснодар" из "Томи" зимой 2017 года и был отдан в аренду в махачкалинский "Анжи" на весеннюю часть прошлого сезона. Летом 26-летний игрок вернулся в "Краснодар".

РФПЛ
Теги: Краснодар
Сегодня, 22:03
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