– Абаскаль затеял всю эту ситуацию. Джикии тоже тяжело было, потому что не играл большую часть сезона. Много было сделано нехороших поступков в отношении Георгия.
Отметим, что Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера московского “Спартака” еще в прошлом месяце. В этом сезоне под руководством испанского специалиста Георгий Джикия потерял место в стартовом составе красно-белых.
Напомним, ранее стало известно о том, что Георгий Джикия уйдет из “Спартака” по окончании текущего сезона.
Источник: “РБ Спорт”
Шикунов: Абаскаль затеял всю эту ситуацию с Джикией в “Спартаке”
Бывший спортивный директор “Спартака” Александр Шикунов высказался об уходе Георгия Джикии из московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"