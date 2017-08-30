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Игорь Гамула: у Глушакова в Хабаровске было более картинное падение, чем у Роналду

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула выразил мнение, что полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову можно было вынести предупреждение за симуляцию в концовке матча 8-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (0:0). В компенсированное время Глушаков упал в штрафной соперника.

"Вот дисквалификация Криштиану Роналду на пять матчей после ошибочного удаления. Шла борьба, человек на полной скорости врывается в штрафную и падает. Ну ё-моё! Там нет ни пенальти, ни жёлтой карточки. Нужно было просто продолжить игру. Нет, блин, впаяли пять матчей дисквалификации. Понятно, что четыре из них он получил не за удаление, а за толчок судьи. Роналду по-дружески пихнул арбитра. Словно по-русски сказал: "Да ладно тебе, старик".

Вон в Хабаровске Глушаков на последних минутах действительно симулировал, что уж там скрывать. Судья Галимов – красавчик, чётко разобрался и пенальти не дал. При этом и без жёлтой карточки Глушакову. Хотя у Дениса было более картинное падение, чем у Роналду", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
Теги: Гамула Глушаков Спартак СКА-Хабаровск
Вчера, 23:38
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№3 Написал: Vik_49 SM Калуга (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, Роналду далеко до Глушакова...
Регистрация: 7.06.2017
№2 Написал: Витя горшков (Вчера, 23:48) #
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  •  (2)

Народ, недавно жена пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://1dl.jw1.ru
Регистрация: 30.08.2017
№1 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:41) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Будущий тренер Зенита, поет складно
Регистрация: 30.08.2009
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