Вячеслав Караваев: на первых тренировках в сборной немного волновался, но быстро освоился

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев рассказал о вызове в сборную России и о первых тренировках в преддверии товарищеского матча с "Динамо".- Специально — нет. Когда читал спортивные новости, то, разумеется, смотрел информацию на эту тему. Знал, что нахожусь в расширенном списке, но понимал, что выводы делать рано.Самое интересное, что о попадании в окончательную заявку я узнал не сразу. У нас была то ли тренировка, то ли игра, и телефон остался в раздевалке. Возвращаюсь, слышу звонок, отвечаю на вызов и слышу слова поздравления. Я понять не могу, в чем дело. А мне говорят: "Вячеслав, а вы не в курсе, что ли, что вас вызвали в сборную?"Было неожиданно и, конечно, очень приятно. С другой стороны, я прекрасно отдавал себе отчет, что сам по себе вызов не означает, что теперь я игрок сборной России. Нужно доказывать, работать, стараться, чтобы показать себя и закрепиться в команде.- Да, я знал об этом, но все равно был очень рад вызову. Во-первых, хотелось познакомиться лично со Станиславом Саламовичем, узнать его требования, поучаствовать в тренировочном процессе. Во-вторых, какой бы ни был состав, это все равно сборная России, и выступать за нее большая честь.- Все отлично! Конечно, на первых тренировках немного волновался, все-таки новый коллектив, но быстро освоился.- Причина одна: играет национальная сборная России. Мне кажется, болельщик должен поддерживать команду своей страны, против кого бы она ни играла. Лично я пригласил на стадион моих родственников и друзей, уверен, что все придут.Ждем болельщиков на стадионе. Не сомневаюсь, что матч будет зрелищным и интересным.