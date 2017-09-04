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Медиацентр у стадиона "Крестовский" перенесут за 400 млн рублей

Глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов рассказал, что дополнительно будет выделено 400 млн рублей на демонтаж медиацентра у стадиона на "Крестовском".

"Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018.

Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта", - цитирует Морозова РБК.

По его словам, ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.
Сегодня, 19:21
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№20 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 20:12) #
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«Спартак»
Теперь Балканы обклюют еще и выдвижное поле.


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:12) #
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online

Следующей просто обязана быть кампания "Антибаклан" - когда на бюджетные деньги (что естественно) с применением вертолетов, дельтапланов и аэростатов все бакланы должны быть пойманы, пронумерованы и принудительно оснащены специальными резиновыми анти-вандальными наконечниками на клюв.

Ну миллиардов 5-6 это как мы понимаем стоит - там же бакланов больше чем людей.

Или там это все одно и то же???Просто кто-то может срать на крыши, а кто-то на асфальт, что в принципе реально одноxyйственно.
Регистрация: 3.03.2007
№18 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Понятное дело, что 400 млн. - только начало (или продолжение?...) распила, но...
Уже как-то покуй...
Есть такая категория людей, которым всегда МАЛО!
Если честно, жаль их - убогие и несчастные существа...


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Регистрация: 15.09.2012
№17 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:56) #
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Не маловато? Инфляцию и бакланов учли?
Регистрация: 20.03.2017
№16 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да чего там...стадион перенесите, за 400 миллиардов


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№15 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Воры никак не отсосутся от кормушки! Ещё бы! Более 10-ти лет сосали....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№14 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: капля никотина
Чумазые построили медиа-центр как бы не понимая что на месте выдвижения корыта с мертвыми таджиками???

причём, самое смешное, что они построили этот медиа-центр ИМЕННО на месте выдвижения их корыта.

не коррупционный умысел, чтовычтовы....

Да Мы и не спорим, что ты завелся.
Регистрация: 2.09.2015
№13 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:48) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: Пивовед
чото дёшево как-то..
уложатся ли в смету ? хватит ли средств ?

Так это на разборку только, потом полетят журавлиным клином допсоглашения... smiley
Регистрация: 3.05.2015
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Чумазые построили медиа-центр как бы не понимая что на месте выдвижения корыта с мертвыми таджиками???

причём, самое смешное, что они построили этот медиа-центр ИМЕННО на месте выдвижения их корыта.

не коррупционный умысел, чтовычтовы....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 19:46) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
А где тот баклан, что додумался построить медцентр на пути выкатывающейся чудо-арены? Надеюсь, правительство города по достоинству оценило столь пытливый ум.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:43) #
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  •  (6)
online

Чумазые построили медиа-центр как бы не понимая что на месте выдвижения корыта с мертвыми таджиками??? Никто не рассказал большой секрет микроскопического выдвижения??? Кретинизм, идиотИя, слабоумие???

И воровать надо уметь, чтоб даже бабушки не заподозрили.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:41) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
...ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.
Теперь ясно какие "бакланы" и где клюют...а то, понимаешь, на птичек набросились...


заметил, да?, а то все думали- что так дорого-то всё получается ?

а ваши ребята пошли своим неизведанным путём:
- зачем , мол, так банально поле выкатывать от стадиона ?
давайте лучше весь стадион от поля отодвигать будем.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:39) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
А в чём вообще проблема?
Регистрация: 2.09.2015
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:36) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
...ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.
Теперь ясно какие "бакланы" и где клюют...а то, понимаешь, на птичек набросились...
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:35) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
как бы бакланы все не растащили


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Todd (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Люди давайте уже поможем им, у кого что есть отвертку молотки, гвозди, может трактор кто подгонит. И достроим его уже нафиг. Опять таки и охранять может от бакланов сами. Чего они мучаются то.


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (6)
online

а я говорил, что стадион достроят к концу 2018
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:23) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
МЕДИАЦЕНТР У СТАДИОНА "КРЕСТОВСКИЙ" ПЕРЕНЕСУТ ЗА 400 МЛН РУБЛЕЙ


чото дёшево как-то..
уложатся ли в смету ? хватит ли средств ?

ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.


иоба..
может, эта куйня ещё и летает ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 19:23) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Распил арена... кули. Как корабль назовешь...


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 19:22) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
нихера себе мелкие доделки после открытия стадиона..


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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