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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Медиацентр у стадиона "Крестовский" перенесут за 400 млн рублей
Глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов рассказал, что дополнительно будет выделено 400 млн рублей на демонтаж медиацентра у стадиона на "Крестовском".
"Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018.
Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта", - цитирует Морозова РБК.
По его словам, ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.
"Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018.
Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта", - цитирует Морозова РБК.
По его словам, ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.
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