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Алексей Ребко: игрокам пока ничего не говорили о расформировании "Арарата"

Капитан "Арарата" Алексей Ребко рассказал, что футболистам пока не объявляли о расформировании команды.

"Нам (футболистам) пока ничего не говорили о расформировании команды. Мы продолжаем тренироваться и готовиться к следующему матчу. Если тренер (Александр Григорян) так сказал, значит, он знает больше нас", - цитирует Ребко "Спорт-Экспресс".
Теги: Ребко Арарат
Сегодня, 16:22
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