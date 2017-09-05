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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Алексей Ребко: игрокам пока ничего не говорили о расформировании "Арарата"
Капитан "Арарата" Алексей Ребко рассказал, что футболистам пока не объявляли о расформировании команды.
"Нам (футболистам) пока ничего не говорили о расформировании команды. Мы продолжаем тренироваться и готовиться к следующему матчу. Если тренер (Александр Григорян) так сказал, значит, он знает больше нас", - цитирует Ребко "Спорт-Экспресс".
"Нам (футболистам) пока ничего не говорили о расформировании команды. Мы продолжаем тренироваться и готовиться к следующему матчу. Если тренер (Александр Григорян) так сказал, значит, он знает больше нас", - цитирует Ребко "Спорт-Экспресс".
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