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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Будогосский: система видеоповторов стоит примерно 15 млн евро в год
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о стоимости внедрения системы видеоповторов.
"Андрей Бутенко уже озвучил цифру, в которую нам обойдется эксплуатация видеоповторов. Это примерно 15 миллионов евро в год.
Когда возникла ситуация в матче "Амкар" – "Зенит" (бригада арбитра Евгения Турбина в мартовской игре не зафиксировала гол в ворота пермской команды), я пообщался с Александром Дюковым, тогдашним руководителем петербургского клуба – я стараюсь в принципе общаться со всеми руководителями, это надо делать обязательно – о возможной установке камер на линии ворот. И что подобные правила необходимо внести в регламент.
Это стоит, извините, 20 копеек, это не дорогущие системы взятия ворот, это не видеоассистенты. И Дюков согласился со мной, потому что нужно идти по пути наименьшего сопротивления.
Ну вот пример. Мы поставим систему в "Краснодаре" у Сергея Галицкого. Давайте зададимся одним вопросом: кто будет с ней работать?", - цитирует Будогосского "Советский спорт".
"Андрей Бутенко уже озвучил цифру, в которую нам обойдется эксплуатация видеоповторов. Это примерно 15 миллионов евро в год.
Когда возникла ситуация в матче "Амкар" – "Зенит" (бригада арбитра Евгения Турбина в мартовской игре не зафиксировала гол в ворота пермской команды), я пообщался с Александром Дюковым, тогдашним руководителем петербургского клуба – я стараюсь в принципе общаться со всеми руководителями, это надо делать обязательно – о возможной установке камер на линии ворот. И что подобные правила необходимо внести в регламент.
Это стоит, извините, 20 копеек, это не дорогущие системы взятия ворот, это не видеоассистенты. И Дюков согласился со мной, потому что нужно идти по пути наименьшего сопротивления.
Ну вот пример. Мы поставим систему в "Краснодаре" у Сергея Галицкого. Давайте зададимся одним вопросом: кто будет с ней работать?", - цитирует Будогосского "Советский спорт".
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