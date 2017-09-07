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Андрей Будогосский: система видеоповторов стоит примерно 15 млн евро в год

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о стоимости внедрения системы видеоповторов.

"Андрей Бутенко уже озвучил цифру, в которую нам обойдется эксплуатация видеоповторов. Это примерно 15 миллионов евро в год.

Когда возникла ситуация в матче "Амкар" – "Зенит" (бригада арбитра Евгения Турбина в мартовской игре не зафиксировала гол в ворота пермской команды), я пообщался с Александром Дюковым, тогдашним руководителем петербургского клуба – я стараюсь в принципе общаться со всеми руководителями, это надо делать обязательно – о возможной установке камер на линии ворот. И что подобные правила необходимо внести в регламент.

Это стоит, извините, 20 копеек, это не дорогущие системы взятия ворот, это не видеоассистенты. И Дюков согласился со мной, потому что нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

Ну вот пример. Мы поставим систему в "Краснодаре" у Сергея Галицкого. Давайте зададимся одним вопросом: кто будет с ней работать?", - цитирует Будогосского "Советский спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 01:06
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№1 Написал: Максим Щукин (Сегодня, 01:52) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://veshok.ml/388744
Регистрация: 7.09.2017
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