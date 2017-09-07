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Руководство "Локо" отказалось арендовать Нани, после чего Семин заблокировал трансфер Караваева

Переход защитника "Спарты" Вячеслава Караваева был заблокирован тренером "Локомотива" Юрием Семиным из-за отказа руководства клуба подписать полузащитника "Валенсии" Нани, утверждает Sports.ru.

Семин летом хотел пригласить еще одного игрока в группу атаки. Когда стало понятно, что не удастся осуществить трансфер форварда "Зенита" Артема Дзюбы, возник вариант с арендой у "Валенсии" полузащитника Нани. И с испанским клубом, и с игроком вопрос был решен.

Однако совет директоров "Локомотива" заблокировал эту сделку. Дело в том, что, во-первых, даже аренда Нани обошлась бы дорого, а во-вторых, это уже довольно возрастной футболист – в ноябре ему исполнится 31.

В ответ Семин заблокировал трансфер Караваева. Тренер не очень хотел этого перехода изначально, а после отказа от Нани прямо заявил, что у него есть другие игроки на позицию правого защитника – Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Тимофей Маргасов, при сильной необходимости – Неманья Пейчинович и Мачей Рыбус.
Теги: Нани Семин Караваев Локомотив
Сегодня, 19:01
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9
(4)
№9 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:42) #
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Понять не могу, если так хотят от Палыча избавиться, то зачем было его изначально приглашать? Ведь понятно, что он не будет ни под чью дудку плясать и не даст дальше всякой куйнёй заниматься.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:31) #
  • +3
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Нани в свои 31,играет лучше многих на своей позиции.
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
не дают Палычу работать

кули если презик топит за бомжей, о чем тут можно говорить


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 19:24) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
сложно представить чтоб так повел себя Слуцкий с дядей Женей.Семин молодец,тренер должен накладывать вето на тех,кто ему не нужен.
Регистрация: 9.11.2011
№5 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Калачёв из Ростова- 36 лет
Карадениз из Рубина-37 лет

Должно быть уже в гробу переворачиваются..)
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно поступил,Сёмин тренер с характером.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: anonymous
не дают Палычу работать

Верно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:10) #
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  •  (3)
online

Не такой уж и возрастной,пару лет спокойно может пылить еще.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 19:03) #
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  •  (7)
online

не дают Палычу работать
Регистрация: 8.01.2017
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