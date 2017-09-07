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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руководство "Локо" отказалось арендовать Нани, после чего Семин заблокировал трансфер Караваева
Переход защитника "Спарты" Вячеслава Караваева был заблокирован тренером "Локомотива" Юрием Семиным из-за отказа руководства клуба подписать полузащитника "Валенсии" Нани, утверждает Sports.ru.
Семин летом хотел пригласить еще одного игрока в группу атаки. Когда стало понятно, что не удастся осуществить трансфер форварда "Зенита" Артема Дзюбы, возник вариант с арендой у "Валенсии" полузащитника Нани. И с испанским клубом, и с игроком вопрос был решен.
Однако совет директоров "Локомотива" заблокировал эту сделку. Дело в том, что, во-первых, даже аренда Нани обошлась бы дорого, а во-вторых, это уже довольно возрастной футболист – в ноябре ему исполнится 31.
В ответ Семин заблокировал трансфер Караваева. Тренер не очень хотел этого перехода изначально, а после отказа от Нани прямо заявил, что у него есть другие игроки на позицию правого защитника – Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Тимофей Маргасов, при сильной необходимости – Неманья Пейчинович и Мачей Рыбус.
Семин летом хотел пригласить еще одного игрока в группу атаки. Когда стало понятно, что не удастся осуществить трансфер форварда "Зенита" Артема Дзюбы, возник вариант с арендой у "Валенсии" полузащитника Нани. И с испанским клубом, и с игроком вопрос был решен.
Однако совет директоров "Локомотива" заблокировал эту сделку. Дело в том, что, во-первых, даже аренда Нани обошлась бы дорого, а во-вторых, это уже довольно возрастной футболист – в ноябре ему исполнится 31.
В ответ Семин заблокировал трансфер Караваева. Тренер не очень хотел этого перехода изначально, а после отказа от Нани прямо заявил, что у него есть другие игроки на позицию правого защитника – Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Тимофей Маргасов, при сильной необходимости – Неманья Пейчинович и Мачей Рыбус.
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