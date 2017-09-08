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Геннадий Орлов: вовсе не факт, что "Зенит" разгромит "Динамо"

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о предстоящем матче 9-го тура российской Премьер-Лиги "Динамо" — "Зенит".

"Вовсе не факт, что "Зенит" разгромит "Динамо". Не факт, что будет в этом матче победа. Я всегда предостерегаю по поводу сине-бело-голубых. Да, 20 очков, лидеры — это молодцы, и у команды потрясающая поддержка. Команда молодая, и всем это интересно. Никто не знает потолка этой молодой команды, никто не знает потенциала аргентинских игроков, да и не только аргентинских. Как у нас расцвёл и поднимает планку в каждом матче Кокорин, появился Кузяев, который также поднимает планку. А остальные россияне как-то пока недотягивают.

И Лунёв ещё на уровне. Но вратарь "Зенита" немного озадачил меня словами о том, что он ещё не готов конкурировать с Акинфеевым. С чего это ты вдруг шаг назад делаешь? Вызван в сборную — значит, конкурируешь за место в команде. Зачем ты фразу эту сказал? Непонятно", — заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит Динамо
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 00:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Скорее не факт, что болотные выйгрвют...ю
Регистрация: 3.12.2016
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