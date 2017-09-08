Геннадий Орлов: почему мы, петербуржцы, платим за перенос медиацентра "Крестовского"?

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о дополнительных затратах на демонтаж и монтаж нового медиацентра на стадионе "Крестовский"."Когда шёл Кубок конфедераций, я узнавал, кто решил построить медиацентр именно там, где надо выкатывать поле. Мне сказали, что так решил оргкомитет. Есть два оргкомитета: в ФИФА и в России. Почему из бюджета город должен оплачивать то, что придумали в ФИФА или в российском оргкомитете? Или тут какое-то плутовство. Кто-то недоговаривает. 400 миллионов — это только чтобы его разобрать. Но где будут создавать новый? На этом же месте — это ещё 400 миллионов, а потом разбирать — ещё 400 миллионов.Я житель Петербурга, и почему наши деньги должны туда идти, по чьей прихоти? Вот где главный вопрос, а об этом никто почему-то не упоминает. Ребята, а кто придумал дурацкое решение, чтобы на том месте, которое специально подготовлено, залито бетоном для выкатывания футбольного поля, поставили медиагородок? Там что, не хватает места возле стадиона? Почему мы, петербуржцы, платим за это деньги?" — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".