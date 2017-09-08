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Дмитрий Тарасов: свободное время всегда стараюсь посвятить чтению

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов признался, что любит изучать психологию.

"Свободное время всегда стараюсь посвятить чтению. За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна "Игры, в которые играют люди" и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта "Моделирование будущего". Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию. Еще ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда, эту книгу к серьезной литературе причислять бы не стал", - приводит слова Тарасова RT.
Теги: Тарасов Зидан
Сегодня, 07:21
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