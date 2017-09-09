Матиас Краневиттер: всю информацию о "Зените" получал от Гарая и Домигеса

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер отметил, что дополнительным стимулом при переходе в питерский клуб стало то, что команду возглавляет Роберто Манчини.– Всю информацию получал от Гарая и Домингеса – они рассказали много хорошего о клубе и городе. Конечно, был в курсе, что здесь работает Роберто Манчини. Для меня это стало дополнительным стимулом.– Для меня они все принципиальные!– Ого! Чори мне не рассказывал. Почему?– Отличная история! Знаю Алехандро очень давно: познакомились в "Ривере", когда мне было 18 лет. Он отличный парень и уже тогда был большим футболистом. Потом пересекались в Мадриде, когда Домингес выступал за "Райо Вальекано". Так что у нас хорошие отношения.