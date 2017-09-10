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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Иван Темников: "Динамо" теперь гроза авторитетов
Полузащитник "Динамо" Иван Темников после домашнего матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" подчеркнул, что у его команды было больше шансов поразить ворота соперника.
– Во время перерыва качественно подготовились, – заявил Темников. – Была задача играть вторым номером, искать свободные зоны. В принципе у нас неплохо получалось, кроме последнего паса. Сыграли качественно за исключением одного момента, когда подсели. У нас было больше шансов, у "Зенита" больше нагнетания было. Ни к чему это не привело, поэтому закономерная ничья.
– "Динамо" заслуживало победы?
– Мы бились и старались. Моменты были, надо их реализовывать.
– Идете по нарастающей по результату после поражения от сборной России.
– Не хотел бы брать в расчет ту игру. Сегодня матч был совсем другим по накалу, мы играли с чемпионом, то есть командой, занимающей первое место, с приличным составом.
– Считаете "Зенит" фаворитом чемпионской гонки?
– Не хотел бы заглядывать так далеко, но судя по их составу и игре, они заслуживают чемпионства и будут стараться выиграть золото. В "Зените" есть качественные футболисты, а мы качественно перестраивались.
– Вам удается здорово настраиваться на призеров прошлого сезона.
– Теперь мы – гроза авторитетов.
"Спорт-Экспресс"
– Во время перерыва качественно подготовились, – заявил Темников. – Была задача играть вторым номером, искать свободные зоны. В принципе у нас неплохо получалось, кроме последнего паса. Сыграли качественно за исключением одного момента, когда подсели. У нас было больше шансов, у "Зенита" больше нагнетания было. Ни к чему это не привело, поэтому закономерная ничья.
– "Динамо" заслуживало победы?
– Мы бились и старались. Моменты были, надо их реализовывать.
– Идете по нарастающей по результату после поражения от сборной России.
– Не хотел бы брать в расчет ту игру. Сегодня матч был совсем другим по накалу, мы играли с чемпионом, то есть командой, занимающей первое место, с приличным составом.
– Считаете "Зенит" фаворитом чемпионской гонки?
– Не хотел бы заглядывать так далеко, но судя по их составу и игре, они заслуживают чемпионства и будут стараться выиграть золото. В "Зените" есть качественные футболисты, а мы качественно перестраивались.
– Вам удается здорово настраиваться на призеров прошлого сезона.
– Теперь мы – гроза авторитетов.
"Спорт-Экспресс"
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