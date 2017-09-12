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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев некомпетентен в вопросах судейства.
Ранее руководитель бело-голубых раскритиковал работу арбитра матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Муравьеву не понравилось решение Алексея Сухого, который показал предупреждение Самбе Соу.
"Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством, - заявил Будогосский. - Хорошо, что он не говорил, что каждая кухарка может управлять футболом. Поэтому когда люди, чей послужной список так далек от замечательной игры, по тем же принципам, о которых говорил Владимир Ильич, все же приходят в футбол, мы видим вопиющую некомпетентность.
Например, в сугубо профессиональной сфере футбольного арбитража. Учитывая то, что это не первый выкидыш с его стороны, оскорбляющий судей, хотелось бы предложить господину Муравьеву следующее: у нас только что начались занятия в школе молодого арбитра, и в следующий понедельник рефери будут изучать вопрос вынесения дисциплинарных санкций. Если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия. Приглашаю его, и может быть, это поможет разобраться в нюансах профессии, которой он, по идее, должен владеть.
Обещаю также бесплатно вручить ему новые "Правила игры 2017/18", где, например, говорится следующее: "Решения [судьи] будут приниматься в меру компетенции судьи, согласно Правилам и "духу игры" и будут основываться на мнении судьи, принимающего по своему усмотрению соответствующие решения в рамках Правил игры… Решения судьи и всех остальных официальных лиц матча должны всегда уважаться".
Искренне благодарю Евгения Ивановича за весьма высокую оценку профессионального уровня наших рефери и, в их числе – Алексея Сухого. Он того действительно достоин", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Ранее руководитель бело-голубых раскритиковал работу арбитра матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Муравьеву не понравилось решение Алексея Сухого, который показал предупреждение Самбе Соу.
"Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством, - заявил Будогосский. - Хорошо, что он не говорил, что каждая кухарка может управлять футболом. Поэтому когда люди, чей послужной список так далек от замечательной игры, по тем же принципам, о которых говорил Владимир Ильич, все же приходят в футбол, мы видим вопиющую некомпетентность.
Например, в сугубо профессиональной сфере футбольного арбитража. Учитывая то, что это не первый выкидыш с его стороны, оскорбляющий судей, хотелось бы предложить господину Муравьеву следующее: у нас только что начались занятия в школе молодого арбитра, и в следующий понедельник рефери будут изучать вопрос вынесения дисциплинарных санкций. Если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия. Приглашаю его, и может быть, это поможет разобраться в нюансах профессии, которой он, по идее, должен владеть.
Обещаю также бесплатно вручить ему новые "Правила игры 2017/18", где, например, говорится следующее: "Решения [судьи] будут приниматься в меру компетенции судьи, согласно Правилам и "духу игры" и будут основываться на мнении судьи, принимающего по своему усмотрению соответствующие решения в рамках Правил игры… Решения судьи и всех остальных официальных лиц матча должны всегда уважаться".
Искренне благодарю Евгения Ивановича за весьма высокую оценку профессионального уровня наших рефери и, в их числе – Алексея Сухого. Он того действительно достоин", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
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