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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: очко для "Локомотива" – нормальный результат
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 1-го тура группового турнира против "Копенгагена" (0:0).
– Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде, – сказал Семин. – Тем более что все букмекеры ставили на "Копенгаген", считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня – нормальный результат.
– Вы ведь пытались усилить атаку по ходу второго тайма. Получается, ничья не была пределом мечтаний?
– Не была! Вы правильно сказали. Думаю, второй тайм мы немного активнее стали играть в атаке, более разнообразно. Нам нужны были свежие игроки, а, на мой взгляд, и Антон Миранчук, и Эдер вышли неплохо.
"Спорт-Экспресс"
– Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде, – сказал Семин. – Тем более что все букмекеры ставили на "Копенгаген", считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня – нормальный результат.
– Вы ведь пытались усилить атаку по ходу второго тайма. Получается, ничья не была пределом мечтаний?
– Не была! Вы правильно сказали. Думаю, второй тайм мы немного активнее стали играть в атаке, более разнообразно. Нам нужны были свежие игроки, а, на мой взгляд, и Антон Миранчук, и Эдер вышли неплохо.
"Спорт-Экспресс"
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