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Юрий Семин: очко для "Локомотива" – нормальный результат

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 1-го тура группового турнира против "Копенгагена" (0:0).

– Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде, – сказал Семин. – Тем более что все букмекеры ставили на "Копенгаген", считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня – нормальный результат.

– Вы ведь пытались усилить атаку по ходу второго тайма. Получается, ничья не была пределом мечтаний?

– Не была! Вы правильно сказали. Думаю, второй тайм мы немного активнее стали играть в атаке, более разнообразно. Нам нужны были свежие игроки, а, на мой взгляд, и Антон Миранчук, и Эдер вышли неплохо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив Копенгаген
Сегодня, 22:34
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Разумно и по Делу . Сложный матч но очко в таблице плюсом. Это лучше чем Баранка при открытом в Футболе . Оборона сыграла на полную катушку!!! Редуты крепки . Команда не пожарит и это хорошо!!!
Регистрация: 18.03.2012
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