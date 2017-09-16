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Юрий Калитвинцев:"Арсенал" и "Динамо" находятся немного не там в таблице

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 10-го тура РФПЛ.

"Настоящая боевая игра двух команд-соседей по таблице. Когда идут игры за шесть очков, они получаются боевыми. Мы ожидали такой игры. Понравился накал борьбы.

Ребят не в чем обвинить, кроме отсутствия забитых мячей. Если мы не будем забивать, выиграть тяжело. Ребята за игру ответили, а за результат отвечу я.

И ваша, и наша команда находятся немного не там в таблице. Никакого разочарования нет, но о красивой игре говорить тоже не приходится. Профессиональный спорт требует результата.

Травма Кирилла Панченко? Пока нет понимания, что с ним. Доктор занимается им, позже узнаем результаты.

Почему мы решили погулять по Туле перед матчем? Когда у нас вечерняя игра, мы всегда делаем прогулку", — цитирует Калитвинцева "Чемпионат.сом".
Теги: Калитвинцев Арсенал Туле Динамо
Сегодня, 04:35
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