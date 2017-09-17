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Михаил Вартапетов: у Тигиева подозрение на серьёзную травму колена

Травма колена футболиста "Спартака" Георгия Тигиева может быть серьезной, рассказал врач московской команды Михаил Вартапетов.

Тигиев травмировался в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2), который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге. 22-летний защитник был заменен на 58-й минуте встречи.

"Есть подозрение на серьезную травму связок колена. Завтра игрок пройдет обследование", - цитирует Вартапетова ТАСС.
Теги: Тигиев Спартак Тосно
Сегодня, 17:20
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№3 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:41) #
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online

Хана Спартаку .... после триумфального чемпионского года, ждёт такой же триумфально проеб...ный чемпионат
Регистрация: 17.06.2016
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да пошел ты...Эскулап хренов. Вы чем там вообще занимаетесь? Какого дьявола столько травм?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
у вас есть суперзащитник дыркович.. ой простите. петкович


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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