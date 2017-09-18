Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Вячеслав Колосков: Соткилава был очень бодрым, до последнего пел

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил соболезнования в связи с кончиной тенора Зураба Соткилавы.

Оперный певец Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет. До карьеры певца Соткилава был профессиональным футболистом выступая за сухумское и тбилисское "Динамо".

"Я не так близко знал Зураба как (первый вице-президент РФС) Никита Павлович (Симонян), но знал неплохо. Жаль. Печально все это. Было в последние годы видно, что он (Соткилава) потихоньку уходит, уходит, уходит… При этом он был очень бодрым, до последнего пел, да он и по жизни был оптимистом", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков
Сегодня, 17:02
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:10) #
  • +6
  •  (6)
online

Уходят последние герои, лучшие люди . Сегодня П.Ф. Садырину 75 лет , юбилей.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.