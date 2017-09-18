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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Вячеслав Колосков: Соткилава был очень бодрым, до последнего пел
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил соболезнования в связи с кончиной тенора Зураба Соткилавы.
Оперный певец Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет. До карьеры певца Соткилава был профессиональным футболистом выступая за сухумское и тбилисское "Динамо".
"Я не так близко знал Зураба как (первый вице-президент РФС) Никита Павлович (Симонян), но знал неплохо. Жаль. Печально все это. Было в последние годы видно, что он (Соткилава) потихоньку уходит, уходит, уходит… При этом он был очень бодрым, до последнего пел, да он и по жизни был оптимистом", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Оперный певец Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет. До карьеры певца Соткилава был профессиональным футболистом выступая за сухумское и тбилисское "Динамо".
"Я не так близко знал Зураба как (первый вице-президент РФС) Никита Павлович (Симонян), но знал неплохо. Жаль. Печально все это. Было в последние годы видно, что он (Соткилава) потихоньку уходит, уходит, уходит… При этом он был очень бодрым, до последнего пел, да он и по жизни был оптимистом", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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