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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Геннадий Орлов: Соткилава был из тех людей, которые украшают и утепляют жизнь других
Тенор Зураб Соткилава относился к таким людям, которые украшают и утепляют жизнь народа, заявил известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов.
Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет. До карьеры певца Соткилава был профессиональным футболистом и выступал сначала за сухумское, а затем за тбилисское "Динамо".
"Это был друг Николая Николаевича Озерова очень большой, гениальный певец, да и как футболист начинал очень хорошо. Я с ним не играл, но видел его на сборах в тбилисском "Динамо", способный был парень, в дубле выделялся - это как футболист. А как певец - ну это просто гениальный был тенор, что тут говорить. Такие люди украшают и утепляют нашу жизнь. Лично я с ним не был знаком, к сожалению… Попрощаться надо с ним хорошо, он очень заслуженный был человек", - цитирует Орлова "Р-Спорт".
Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет. До карьеры певца Соткилава был профессиональным футболистом и выступал сначала за сухумское, а затем за тбилисское "Динамо".
"Это был друг Николая Николаевича Озерова очень большой, гениальный певец, да и как футболист начинал очень хорошо. Я с ним не играл, но видел его на сборах в тбилисском "Динамо", способный был парень, в дубле выделялся - это как футболист. А как певец - ну это просто гениальный был тенор, что тут говорить. Такие люди украшают и утепляют нашу жизнь. Лично я с ним не был знаком, к сожалению… Попрощаться надо с ним хорошо, он очень заслуженный был человек", - цитирует Орлова "Р-Спорт".
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