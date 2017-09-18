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Геннадий Орлов: Соткилава был из тех людей, которые украшают и утепляют жизнь других

Тенор Зураб Соткилава относился к таким людям, которые украшают и утепляют жизнь народа, заявил известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов.

Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет. До карьеры певца Соткилава был профессиональным футболистом и выступал сначала за сухумское, а затем за тбилисское "Динамо".

"Это был друг Николая Николаевича Озерова очень большой, гениальный певец, да и как футболист начинал очень хорошо. Я с ним не играл, но видел его на сборах в тбилисском "Динамо", способный был парень, в дубле выделялся - это как футболист. А как певец - ну это просто гениальный был тенор, что тут говорить. Такие люди украшают и утепляют нашу жизнь. Лично я с ним не был знаком, к сожалению… Попрощаться надо с ним хорошо, он очень заслуженный был человек", - цитирует Орлова "Р-Спорт".
Теги: Орлов
Сегодня, 17:25
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Ростов»
Светлая память светлому человеку...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
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