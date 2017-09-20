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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Будогосский: камеры на линии ворот? Думаю, мы с Прядкиным найдём консенсус
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире программы "Свисток" рассказал о ранее предложенной им идеи расположить видеокамеры на матчах российской Премьер-Лиги точно вдоль линии ворот, чтобы можно было определять, покинул мяч поле или нет.
"Во-первых, камера должна стоять под правильным углом, чтобы точно понимать, где мяч. Буквально сегодня я пытался созвониться с Прядкиным, но он, видимо, находится не в Москве. Нам надо обязательно с ним встретиться. Все эти дополнения необходимо внести в регламент, а это невозможно без решения исполкома РФС и согласования с общим собранием РФПЛ. Я считаю, что Прядкин — человек очень дальновидный, позитивный во всех отношениях. Он воспринимает необходимость инноваций, и я думаю, что мы найдём с ним консенсус. Я не исключаю, что, может быть, уже со второй части чемпионата какие-то дополнения на этот счёт будут введены.
Камера нам нужна для того, чтобы определить справедливость решения — покинул мяч поле или нет. Я не говорю, что это защитит нас от всех ошибок на сто процентов, поскольку, уверен, ни одна технология, ни одна техника не будет давать стопроцентный результат. Минимизировать количество ошибок — это да. Я как-то говорил, что поставить дополнительные камеры на линии ворот — это 20-копеечная цена вопроса по сравнению с дорогостоящей системой. Но надо что-то делать", — заявил Будогосский.
"Чемпионат.сом"
"Во-первых, камера должна стоять под правильным углом, чтобы точно понимать, где мяч. Буквально сегодня я пытался созвониться с Прядкиным, но он, видимо, находится не в Москве. Нам надо обязательно с ним встретиться. Все эти дополнения необходимо внести в регламент, а это невозможно без решения исполкома РФС и согласования с общим собранием РФПЛ. Я считаю, что Прядкин — человек очень дальновидный, позитивный во всех отношениях. Он воспринимает необходимость инноваций, и я думаю, что мы найдём с ним консенсус. Я не исключаю, что, может быть, уже со второй части чемпионата какие-то дополнения на этот счёт будут введены.
Камера нам нужна для того, чтобы определить справедливость решения — покинул мяч поле или нет. Я не говорю, что это защитит нас от всех ошибок на сто процентов, поскольку, уверен, ни одна технология, ни одна техника не будет давать стопроцентный результат. Минимизировать количество ошибок — это да. Я как-то говорил, что поставить дополнительные камеры на линии ворот — это 20-копеечная цена вопроса по сравнению с дорогостоящей системой. Но надо что-то делать", — заявил Будогосский.
"Чемпионат.сом"
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