Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Благой Георгиев: мы могли обыграть "Рубин", но всё решили "стандарты"

Полузащитник "Оренбурга" Благой Георгиев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против "Рубина" (0:2).

"Мы не смогли забить. У "Рубина" были моменты, но в основном это были "стандарты", которые всё и решили. Первый гол всё решил, но у нас было два-три момента. Жара не повлияла. Обе команды были в одинаковых условиях. Мы сегодня могли выиграть", - цитирует Георгиева официальный сайт "Оренбурга".
Теги: Георгиев Оренбург Рубин
Сегодня, 06:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.