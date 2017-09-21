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Алексей Гасилин прооперирован в Германии и пропустит от одного до трех месяцев

Форвард "Амкара" Алексей Гасилин перенес операцию в Германии по поводу обострения старой травмы голеностопного сустава, сообщает официальный сайт клуба.

Уже в пятницу 21-летнего форварда выпишут из клиники, и он вернется в Россию.

По прогнозам немецких врачей, восстановление Гасилина займет от одного до трех месяцев.
Теги: Гасилин Амкар
Вчера, 23:14
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