Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Геннадий Орлов: возможно, Дзюбу стоило выпускать на матч с "Динамо" раньше

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" - "Зенит" (3:2 д.в.) отметил, что сине-бело-голубым не хватало мощи в атаке в дополнительное время.

– Может быть, зря Манчини не включил Кокорина в заявку?

– Это решение тренера, ему виднее. Захотел предоставить Александру отдых, дать передышку.

– И все-таки игроки "Зенита" – мужики, раз вернулись в игру после 0:2?

– Молодцы. Но чуть-чуть не хватило. Возможно, Дзюбу стоило выпустить пораньше. Не хватало мощи в атаке в дополнительное время. Вышел он, наверное, поздновато, после третьего гола.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Дзюба Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 04:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.