Геннадий Орлов: возможно, Дзюбу стоило выпускать на матч с "Динамо" раньше

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" - "Зенит" (3:2 д.в.) отметил, что сине-бело-голубым не хватало мощи в атаке в дополнительное время.– Это решение тренера, ему виднее. Захотел предоставить Александру отдых, дать передышку.– Молодцы. Но чуть-чуть не хватило. Возможно, Дзюбу стоило выпустить пораньше. Не хватало мощи в атаке в дополнительное время. Вышел он, наверное, поздновато, после третьего гола.