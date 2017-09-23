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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмилиано Ригони: конечная футбольная цель – "Реал"
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что намерен до конца отработать свой четырехлетний контракт с российским клубом.
– "Зенит" для вас – трамплин в большой европейский клуб, или вы можете представить, что проведете в Санкт-Петербурге пять-семь лет?
– Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне. С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – "Реал". Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины.
"Спорт-Экспресс"
– "Зенит" для вас – трамплин в большой европейский клуб, или вы можете представить, что проведете в Санкт-Петербурге пять-семь лет?
– Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне. С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – "Реал". Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины.
"Спорт-Экспресс"
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