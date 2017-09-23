Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эмилиано Ригони: конечная футбольная цель – "Реал"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что намерен до конца отработать свой четырехлетний контракт с российским клубом.

– "Зенит" для вас – трамплин в большой европейский клуб, или вы можете представить, что проведете в Санкт-Петербурге пять-семь лет?

– Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне. С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – "Реал". Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ригони Зенит Реал
Сегодня, 17:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.