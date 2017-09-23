Эмилиано Ригони: конечная футбольная цель – "Реал"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что намерен до конца отработать свой четырехлетний контракт с российским клубом.– Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне. С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – "Реал". Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины.