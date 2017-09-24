Михаил Филиппов: игра с "Крыльями" была интересная

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:55
Андрей Будогосский: в "листе ФИФА" могут оказаться и арбитры, которые допускали ошибки в чемпионате России
Андрей Будогосский: в "листе ФИФА" могут оказаться и арбитры, которые допускали ошибки в чемпионате России
22:42
Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)
Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)
22:17
Игорь Шалимов: «Зенит» – фаворит. Единственное, что может им помешать – игра на два фронта (3)
Игорь Шалимов: «Зенит» – фаворит. Единственное, что может им помешать – игра на два фронта (3)
22:08
Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер (видео) (13)
Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер (видео) (13)
21:50
Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому (видео) (2)
Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому (видео) (2)
20:52
"Зенит" переиграл "Краснодар" (119)
"Зенит" переиграл "Краснодар" (119)
18:20
"Уфа" одолела "Арсенал" (3)
"Уфа" одолела "Арсенал" (3)
15:25
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
Михаил Филиппов: игра с "Крыльями" была интересная
Голкипер "Енисея" Михаил Филиппов прокомментировал победу своей команды в матче против "Крыльев Советов" (1:0).
"Перед матчем нас особо и не настраивали, сказали, что мы сами все понимаем, что это принципиальный матч. В целом, игра была интересная, думаю, понравилась болельщикам. Мы выиграли на характере, старались, бились!", - цитирует Филиппова "Спорт-Экспресс".
"Перед матчем нас особо и не настраивали, сказали, что мы сами все понимаем, что это принципиальный матч. В целом, игра была интересная, думаю, понравилась болельщикам. Мы выиграли на характере, старались, бились!", - цитирует Филиппова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.