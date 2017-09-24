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Михаил Филиппов: игра с "Крыльями" была интересная

Голкипер "Енисея" Михаил Филиппов прокомментировал победу своей команды в матче против "Крыльев Советов" (1:0).

"Перед матчем нас особо и не настраивали, сказали, что мы сами все понимаем, что это принципиальный матч. В целом, игра была интересная, думаю, понравилась болельщикам. Мы выиграли на характере, старались, бились!", - цитирует Филиппова "Спорт-Экспресс".
Теги: Енисей Крылья Советов
Сегодня, 23:27
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