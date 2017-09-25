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Миха Мевля: атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"? Это что-то невероятное

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал, что его переход в питерскую команду произошел быстро.

– Расскажите, как произошел переход в "Зенит"?

– Все произошло очень быстро. Я был в сборной, но ничего не знал об интересе "Зенита", а буквально за несколько дней до этого играл в Петербурге в составе "Ростова"!

– Зенитовцы еще не шутили, что на стадионе "Санкт-Петербург" вы отобрали очки у будущей команды?

– Нет, ничего такого не было. Но если бы я даже знал, что могу перейти в "Зенит", все равно показывал бы максимум своих возможностей.

– Как вам атмосфера на зенитовской арене?

– Это что-то невероятное! 50 тысяч болельщиков на трибунах! В такой атмосфере всегда приятно играть, даже если болельщики не на твоей стороне. Теперь я смогу испытать их поддержку на себе.

ФК "Зенит"
Теги: Мевля Ротсов Ростов Зенит
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:29) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Миха,удачи,чувак... grinning


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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