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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Миха Мевля: атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"? Это что-то невероятное
Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал, что его переход в питерскую команду произошел быстро.
– Расскажите, как произошел переход в "Зенит"?
– Все произошло очень быстро. Я был в сборной, но ничего не знал об интересе "Зенита", а буквально за несколько дней до этого играл в Петербурге в составе "Ростова"!
– Зенитовцы еще не шутили, что на стадионе "Санкт-Петербург" вы отобрали очки у будущей команды?
– Нет, ничего такого не было. Но если бы я даже знал, что могу перейти в "Зенит", все равно показывал бы максимум своих возможностей.
– Как вам атмосфера на зенитовской арене?
– Это что-то невероятное! 50 тысяч болельщиков на трибунах! В такой атмосфере всегда приятно играть, даже если болельщики не на твоей стороне. Теперь я смогу испытать их поддержку на себе.
ФК "Зенит"
– Расскажите, как произошел переход в "Зенит"?
– Все произошло очень быстро. Я был в сборной, но ничего не знал об интересе "Зенита", а буквально за несколько дней до этого играл в Петербурге в составе "Ростова"!
– Зенитовцы еще не шутили, что на стадионе "Санкт-Петербург" вы отобрали очки у будущей команды?
– Нет, ничего такого не было. Но если бы я даже знал, что могу перейти в "Зенит", все равно показывал бы максимум своих возможностей.
– Как вам атмосфера на зенитовской арене?
– Это что-то невероятное! 50 тысяч болельщиков на трибунах! В такой атмосфере всегда приятно играть, даже если болельщики не на твоей стороне. Теперь я смогу испытать их поддержку на себе.
ФК "Зенит"
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