Миха Мевля: атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"? Это что-то невероятное

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал, что его переход в питерскую команду произошел быстро.– Все произошло очень быстро. Я был в сборной, но ничего не знал об интересе "Зенита", а буквально за несколько дней до этого играл в Петербурге в составе "Ростова"!– Нет, ничего такого не было. Но если бы я даже знал, что могу перейти в "Зенит", все равно показывал бы максимум своих возможностей.– Это что-то невероятное! 50 тысяч болельщиков на трибунах! В такой атмосфере всегда приятно играть, даже если болельщики не на твоей стороне. Теперь я смогу испытать их поддержку на себе.