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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (6)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (6)
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Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке
Бывший форвард "Зенита" Андрей Николаев поделился мнением о том, почему главный тренер питерской команды Роберто Манчини в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1) выпустил на правый фланг обороны Бранислава Ивановича, а не Игоря Смольникова.
"У Манчини нет задачи наигрывать игрока для сборной России. Он выпускает тех, кто сильнее на данный момент. Тренер наблюдает за игроками на тренировках, и в праве сделать любой выбор. Смольникову остается ждать своего шанса. Игорь иногда слишком бесшабашно идет вперед в тех моментах, когда лучше оставаться в обороне. Иванович за счет опыта, идет в атаку более осознанно, не оставляет дыр сзади. А у Игоря случаются такие проколы. К Ивановичу нет претензий по последним играм, он отдает голевые передачи. Возможно, он не такой резкий, как Игорь, но вполне качественно выполняет всю работу впереди. Смольников более взрывной, может с места убежать от соперников. Иванович лучше в выборе позиции, отдает передачи стабильней. Он более классный футболист. У Игоря часто передачи улетают в «молоко». Иванович отдает либо в ноги, либо делает навес точно в голову нападающим. Самая главная проблема Игоря, на мой взгляд, в следующем — в тех случаях, когда его «трогают» впереди, он падает, и теперь судьи перестали обращать на это внимание. Иванович в таком замечен не был, он не допускает впереди таких бестолковых падений", — цитирует Николаева "Спорт День за Днем".
"У Манчини нет задачи наигрывать игрока для сборной России. Он выпускает тех, кто сильнее на данный момент. Тренер наблюдает за игроками на тренировках, и в праве сделать любой выбор. Смольникову остается ждать своего шанса. Игорь иногда слишком бесшабашно идет вперед в тех моментах, когда лучше оставаться в обороне. Иванович за счет опыта, идет в атаку более осознанно, не оставляет дыр сзади. А у Игоря случаются такие проколы. К Ивановичу нет претензий по последним играм, он отдает голевые передачи. Возможно, он не такой резкий, как Игорь, но вполне качественно выполняет всю работу впереди. Смольников более взрывной, может с места убежать от соперников. Иванович лучше в выборе позиции, отдает передачи стабильней. Он более классный футболист. У Игоря часто передачи улетают в «молоко». Иванович отдает либо в ноги, либо делает навес точно в голову нападающим. Самая главная проблема Игоря, на мой взгляд, в следующем — в тех случаях, когда его «трогают» впереди, он падает, и теперь судьи перестали обращать на это внимание. Иванович в таком замечен не был, он не допускает впереди таких бестолковых падений", — цитирует Николаева "Спорт День за Днем".
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