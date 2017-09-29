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Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке

Бывший форвард "Зенита" Андрей Николаев поделился мнением о том, почему главный тренер питерской команды Роберто Манчини в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1) выпустил на правый фланг обороны Бранислава Ивановича, а не Игоря Смольникова.

"У Манчини нет задачи наигрывать игрока для сборной России. Он выпускает тех, кто сильнее на данный момент. Тренер наблюдает за игроками на тренировках, и в праве сделать любой выбор. Смольникову остается ждать своего шанса. Игорь иногда слишком бесшабашно идет вперед в тех моментах, когда лучше оставаться в обороне. Иванович за счет опыта, идет в атаку более осознанно, не оставляет дыр сзади. А у Игоря случаются такие проколы. К Ивановичу нет претензий по последним играм, он отдает голевые передачи. Возможно, он не такой резкий, как Игорь, но вполне качественно выполняет всю работу впереди. Смольников более взрывной, может с места убежать от соперников. Иванович лучше в выборе позиции, отдает передачи стабильней. Он более классный футболист. У Игоря часто передачи улетают в «молоко». Иванович отдает либо в ноги, либо делает навес точно в голову нападающим. Самая главная проблема Игоря, на мой взгляд, в следующем — в тех случаях, когда его «трогают» впереди, он падает, и теперь судьи перестали обращать на это внимание. Иванович в таком замечен не был, он не допускает впереди таких бестолковых падений", — цитирует Николаева "Спорт День за Днем".
Теги: Иванович Смольников Зенит
Сегодня, 16:28
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№6 Написал: daveG MO (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смол с Шатовым неплохо в паре раньше смотрелся и часто от Олега получал пас в забег к штрафной. Но, не помню уже когда это было))) давненько...


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: dima0501 (Сегодня, 17:00) #
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  •  (2)

Очень точная оценка игроков и их возможностей,в десятку.Хотя при Манчини, Смольников прибавил.
Регистрация: 28.09.2016
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Смол не списан, ни в коем случае, просто Манчини видит, кто в конкретном матче полезнее. А уж в ЧР паспорт многое значит. То, что сказал Николаев, по большому счету правильно, и лавка должна пойти футболисту на пользу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 16:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ну и честно говоря /не в обиду хорошему,заслуженному игроку Смольникову/разница в классе с Ивановичем... Вроде бы и возраст - а Манчини нашёл ему место на поле,а выполнять поставленные задачи Он всегда умел.Несмотря на возраст мысленная/мозговая/реакция до сих пор в норме.Короче - в шахматы он играет лучше!
Регистрация: 24.01.2016
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Иванович в плане пользы лучше.В обороне более опытный,в атаке умеет отдавать передачи,а когда Смол последнию отдавал под гол и не вспомнить.Одни бестолковые забеги по флангу.У Смольникова только скорость и есть,к сожалению ему очень далеко до Анюкова,каким он был в годы Смола.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
в принципе,они взаимозаменяемы,Игорь чуть быстрее,Броня-мудрее...
Манчини остается только учитывать нюансы соперника и ставить наиболее подходящего парня!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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