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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Игонин: российских футболистов не хватает для побед в еврокубках
Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с легионерами в петербургском клубе.
"Меня не то, что не смущает — я вообще в идеале против такой ситуации, когда в стартовом составе только три российских футболиста. Но для того, чтобы выигрывать такие матчи, наших футболистов не хватает ни качественно, ни количественно. Поэтому понятно, что сегодня это необходимость.
Однако если такая ситуация повторится через два года, то здесь будет уже большой вопрос. Зачем тогда нам это все надо? Кормить легионеров, или все-таки воспитывать своих футболистов?", - цитирует Игонина "Газета.ру".
"Меня не то, что не смущает — я вообще в идеале против такой ситуации, когда в стартовом составе только три российских футболиста. Но для того, чтобы выигрывать такие матчи, наших футболистов не хватает ни качественно, ни количественно. Поэтому понятно, что сегодня это необходимость.
Однако если такая ситуация повторится через два года, то здесь будет уже большой вопрос. Зачем тогда нам это все надо? Кормить легионеров, или все-таки воспитывать своих футболистов?", - цитирует Игонина "Газета.ру".
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