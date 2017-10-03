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ККК РФС на ближайшем заседании рассмотрит работу судьи матча ЦСКА - "Уфа"

Контрольно-квалификационная комиссия РФС на ближайшем заседании рассмотрит работу главного рефери матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — "Уфа" Сергея Лапочкина, сообщает "Чемпионат.сом".

В частности, предметом анализа комиссии станет эпизод с назначением и исполнением пенальти в ворота "Уфы" на последних минутах встречи. Будут даны ответы как минимум на два вопроса: должен ли был защитник гостей получить жёлтую карточку за фол на Фёдоре Чалове, а также обязан ли был Лапочкин дать возможность перебить пенальти, поскольку голкипер "Уфы" Александр Беленов ещё до удара Бибраса Натхо сделал шаг вперёд и покинул линию ворот.
Теги: ЦСКА Уфа
Сегодня, 07:38
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