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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Стржалковский: помню, когда "Динамо" меняло тренера по 4 – 5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило
Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский отметил, что клуб не планирует менять главного тренера Юрия Калитвинцева.
– Как оцените работу Калитвинцева?
– Если я сказал, что команда могла бы играть лучше, это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда "Динамо" меняло тренера по 4 – 5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило. Калитвинцев работает по контракту, и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьева (гендиректор клуба. – Прим.) не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведем, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь "скамейку запасных".
– Каков кредит доверия Калитвинцеву сейчас, после разгрома от "Локомотива" (0:3)? Что клуб ответит болельщикам, часть которых даже покинула трибуны?
– Повторюсь, что не считаю для себя возможным вмешиваться в тренировочный процесс. Напомню только, что еще год назад те же болельщики с жаром отстаивали необходимость того, чтобы Калитвинцев остался на своем посту. Теперь, после каждой неудачной игры, раздаются голоса, которые хотят крови главного тренера. Тем не менее понимаю эту озабоченность. Думаю, что принимать решения надо взвешенно и рационально и так, чтобы любые замены могли быть на пользу клуба, а не наоборот, как это часто бывало в истории того же "Динамо".
"Спорт-Экспресс"
– Как оцените работу Калитвинцева?
– Если я сказал, что команда могла бы играть лучше, это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда "Динамо" меняло тренера по 4 – 5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило. Калитвинцев работает по контракту, и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьева (гендиректор клуба. – Прим.) не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведем, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь "скамейку запасных".
– Каков кредит доверия Калитвинцеву сейчас, после разгрома от "Локомотива" (0:3)? Что клуб ответит болельщикам, часть которых даже покинула трибуны?
– Повторюсь, что не считаю для себя возможным вмешиваться в тренировочный процесс. Напомню только, что еще год назад те же болельщики с жаром отстаивали необходимость того, чтобы Калитвинцев остался на своем посту. Теперь, после каждой неудачной игры, раздаются голоса, которые хотят крови главного тренера. Тем не менее понимаю эту озабоченность. Думаю, что принимать решения надо взвешенно и рационально и так, чтобы любые замены могли быть на пользу клуба, а не наоборот, как это часто бывало в истории того же "Динамо".
"Спорт-Экспресс"
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