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Василий Уткин: cтадион "Зенита" для тех, кто прилетает на вертолётах

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о стадионе "Зенита".

"Стадион великолепен если говорить то, что внутри происходит. Акустика замечательная, обзор великолепный. Но что все вокруг происходит – это пустыня. Я думаю, стадион строили для тех, кто прилетает на вертолетах. С посещаемостью неплохо, но как-то не очень придумано для людей", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Зенит
Сегодня, 01:13
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