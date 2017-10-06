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"Краснодар" впервые за три последних года понес убытки

"Краснодар" впервые с 2013 года понес чистый убыток, сообщает РБК.

Выручка команда за прошлый год составила 3,84 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 49 миллионов, тогда как убыток оценивается в 98,7 миллиона.

За 2016 год у "Краснодара" выросли коммерческие расходы и траты на управление клубом.
Теги: Краснодар
Сегодня, 19:10
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:25) #
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Теперь понятно, почему в "Магните" цены самые дорогие в городе. А их скидки - это "рашенлохотрон".
Регистрация: 18.03.2013
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