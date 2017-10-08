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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дик Адвокат: узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании.
"Шок. Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить. О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели "Зенит" к победам. А потом, когда дороги разошлись, все равно продолжали общаться. Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал", - цитирует Адвоката "Спорт-Экспресс".
"Шок. Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить. О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели "Зенит" к победам. А потом, когда дороги разошлись, все равно продолжали общаться. Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал", - цитирует Адвоката "Спорт-Экспресс".
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